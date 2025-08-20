2nd Opinion: Die Hölle sind wir selbst

In etwas weniger existenziell-höllischer Form hat sich das Wort von der Hölle, die die anderen sind, Eingang in die Alltagssprache verschafft, vor allem als Möglichkeit der Projektion: Die Schwurbler, die Verschwörungstheoretiker, die Demokratiefeinde, das sind immer die anderen. Wenn sich ein solches Weltverständnis einmal in einem Menschen festgekrallt hat, können Dinge passieren, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Zum Beispiel habe ich einige Bekannte, auf deren intellektuelle Kapazitäten ich große Stücke halte, die aber selbstverständlich davon überzeugt sind, dass es Trollfabriken, Desinformationskampagnen und Fake-News-Schleudern – Propaganda überhaupt – ausschließlich in Russland gibt. Die Amerikaner, sagen sie, würden so etwas niemals tun, und die Ukrainer ohnehin nicht, die sind ja Opfer einer Aggression.

Auch wenn man sich durch die Talk-Shows zappt, fällt einem schnell auf, dass es kaum noch einen Austausch darüber gibt, zu welchen Schlüssen man auf der Grundlage eines außer Streit stehenden Wirklichkeits- und Tatsachenbilds kommt. Die Nahost-Expertin, die alles, was nicht die Position der Hamas repräsentiert, als israelische Propaganda denunziert, trifft dort auf den Ex-Politiker, der jeden, der Reste von Empathie für einige tausend tote Kinder in Gaza zu erkennen gibt, für einen nützlichen Idioten der Hamas hält. Ob die israelische Armee in Gaza Journalisten oder Terroristen getötet hat, wird man so schnell nicht feststellen können, und es ist vielleicht nicht einmal notwendig: Jeder, der sich an diesem Scheindiskurs beteiligt, weiß ja ohnehin schon, wie es ist, und dieses Wissen wird sich durch Fakten nicht mehr beeinträchtigen lassen.