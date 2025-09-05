2nd Opinion: Vorsicht vor dem Staat!

So wie es gute und böse Menschen gibt, gibt es offenbar auch gute und böse Staaten. Die Grenzen sind fließend und folgen, dem Zeitgeist entsprechend, oft eher ästhetisch-ideologischen Kriterien als klassisch politischen oder ökonomischen. Wenn man wie der eben aus der Politik gewichene deutsche Ex-Vizekanzler Robert Habeck der Schwarm von einer ganzen Generation von Batikund Birkenstockenthusiastinnen ist, machen sich polizeistaatliche Ambitionen und Massenanzeigen gegen unliebsame Bürger nicht ganz so schlimm. Wenn man hingegen, wie der argentinische Präsident Javier Milei, die Motorsäge gegen den Staat schwingt, ist einem in der öffentlichen Meinung auch dann nicht zu helfen, wenn es dem Land, an dessen Spitze man steht, nach einem Jahr deutlich besser geht.

Zu Staat gibt es viele Theorien, von Platon („Politeia“) bis zum liechtensteinischen Fürsten Hans Adam („Der Staat im dritten Jahrtausend“), und es fällt auf, dass fast alle, die sich intensiver mit dem Wesen des Staates beschäftigen, von einer gewissen Skepsis gegenüber den moralischen und politischen Kapazitäten der Menschen geprägt sind. Am deutlichsten kommt das in einem der Meisterwerke der Staatstheorie, Thomas Hobbes’ „Leviathan“, zum Ausdruck, in dem der Staat als eine Art Container vorgestellt wird, in dem das Böse, das dem Menschen eigen ist, eingesperrt und bewacht wird, damit nicht andauernd der Krieg aller gegen alle geführt werden muss.

Heute wird hauptsächlich zwischen demokratischen und nicht-demokratischen Staaten unterschieden, obwohl es auch in dieser Hinsicht fließende Übergänge zu geben scheint. Manche sind der Meinung, dass gerade die Demokratie in Amerika abgeschafft wird, und auch in Bezug auf Indien gibt es Stimmen, die sagen, dass die Demokratie dort eigentlich nur noch eine formale Angelegenheit darstelle. „Autokraten“ nennt man inzwischen alle Figuren, die sich in ihren jeweiligen Systemen, seien sie formal demokratisch wie in Russland und Indien, klassisch „volksdemokratisch“ wie in China oder lupenrein demokratisch wie in Amerika, einen überproportionalen Anteil an der Staatsmacht für ihre Person sichern wollen.