Leitartikel: Schule neu denken – Wo Wiederkehrs Plan Z an Grenzen stößt

Doch der große Wurf wird wohl auch diesmal ausbleiben. Wie so oft. Nicht nur in der Bildungspolitik. Für einen echten Umbruch müsste Österreich seine Strukturen grundlegend umbauen: Zuständigkeiten neu denken, föderale Blockaden aufbrechen, politische Verantwortung entflechten.

An diesem Punkt sind wir noch nicht. Dafür geht es uns – ganz nüchtern betrachtet – noch zu gut. Auch, weil das (Bildungs-)System für jene, die sich arrangieren können, ja passt. Weil ihre Kinder auf den „richtigen“ Schulen landen. Weil man Brennpunktschulen und Brennpunktbezirke oft nur vom Hörensagen kennt. Weil es egal ist, was Nachhilfe kostet.

Dieses Privileg macht echte Reformen schwer: Der eigene Bildungsstatus wird allzu gern mit einem funktionierenden System verwechselt. Schule ist wahlweise ein Elitenprojekt oder bereits dem Untergang geweiht. Viel Raum dazwischen scheint es nicht zu geben.

Als Fundament eines Landes, das von Wissen leben muss, sehen wir Bildung selten. Dazu passt, dass der demografische Blick kaum vorkommt: Die Jungen werden weniger. Aber wenn (zu) viele schlechter ausgebildet sind, wird es in Zukunft in vielerlei Hinsicht eng. Die Politik adressiert das zu wenig; und wir sagen es einander zu selten. Stattdessen beruhigen wir uns mit Erzählungen, die nur einen kleinen Ausschnitt der Realität abbilden.