2nd Opinion: Neuer alter Ständestaat

Im Zuge der jüngsten Affäre um die großzügigen Lohnerhöhungen für das Personal der Wirtschaftskammer und die kreative Interpretation der Begriffe „Machtwort“ und „Halbierung“ wurde es für den Kammerpräsidenten ein bisschen eng, aber spätestens seit Montag ist klar: Harald Mahrer bleibt auf alle Fälle ein Mann für alle Fälle – zumindest vorerst. Aus der politischen Beratung wechselte er, der sich immer als Liberaler verstanden hat, einst in die Politik, von der Regierung ging es weiter in die Parallelregierung.

Es war ein sehr ungewöhnlicher Move, den Mahrer vor acht Jahren auf Betreiben und mit Unterstützung von Sebastian Kurz vollzog, denn eigentlich gehörte der Mann für alle Fälle eher zu denen, die dem österreichischen Kammerstaat eher skeptisch gegenüberstehen. Man nahm deshalb auch eher an, dass es dem Strategen Kurz darum ging, durch die Machtübernahme in der Kammer die Macht der Kammer zu begrenzen, obwohl man hätte wissen können, dass in Österreich Strukturreformen nie das Ziel haben, die Strukturen zu verändern, aber immer den Zweck, sie den eigenen Machtbedürfnissen dienstbar zu machen.

Irgendwann war Kurz dann weg, Mahrer war noch immer da, und die Wirtschaftskammer auch. Mit der Dreierregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS, der Fortsetzung der großen Koalition mit neuer Rhetorik, gewann die sozialpartnerschaftliche Parallelregierung wieder an Bedeutung. Man sieht das sehr deutlich an vielen Projekten, die in den alten Strukturen versanden.