Leitartikel: Warum Österreichs Politiker nicht liefern

Rege Reiseaktivitäten Richtung Brasilien kann man dieser Tage beobachten. Am Montag hat die 30. Weltklimakonferenz (COP30) in Belém im Amazonasgebiet begonnen. Schon Tage zuvor flogen Staats- und Regierungschefs für einen Kurzbesuch ein (für Österreich vertrat Außenministerin Beate Meinl-Reisinger den rekonvaleszenten Bundeskanzler). Es folgten die Delegierten von Staaten, Vertreter von NGOs und andere Lobbyisten. Gegen Ende des alljährlichen Treffens, das heuer bis 21. November dauern soll, setzen sich die Umwelt- und Klimaministerinnen und -minister in Bewegung, um Beschlüsse abzunicken. Viel Aufwand für immer weniger guten Willen.

„Die bittere Wahrheit ist, dass wir es nicht geschafft haben, unter 1,5 Grad zu bleiben“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres vor Beginn der COP30. Das 1,5-Grad-Ziel – um nicht mehr soll sich das globale Klima gegenüber der vorindustriellen Zeit erwärmen – war der gefeierte Erfolg der COP in Paris 2015. Nach anfänglichem Elan wollen immer mehr Politiker auf die Bremse steigen. Ein Verwässern der Klimaziele wie zuletzt auf EU-Ebene wird, unter anderem vom österreichischen Umweltminister, als Erfolg gefeiert. Die Meldung, dass die Staatengemeinschaft an ihren Zielen gescheitert ist, wird mit bemerkenswerter Wurschtigkeit hingenommen.

Laut einer aktuellen Erhebung von Marketagent (1.000 Befragte) halten 68 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher die Klimakrise für die größte Herausforderung unserer Zeit. Die Verantwortung für Klimaschutz wird bei Politik (88 Prozent) und Wirtschaft (87) gesehen. Drei Viertel der Befragten glauben, dass die nötigen Maßnahmen für sie Veränderungen bringen werden. Die Entscheidung, was zu tun ist, darf nicht dem oder der Einzelnen aufgebürdet werden. Es ist die Aufgabe der Politik, eine mutige Strategie konsequent zu verfolgen. Dazu bräuchte man halt Politiker, die etwas wollen.