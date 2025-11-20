Warum die ÖVP für Sebastian Kurz erpressbar ist

Jüngst wiederum hat er Journalisten nach Israel fliegen lassen, um zu zeigen, wie erfolgreich er als Unternehmer sei. Hierzulande wurde fleißig darüber berichtet. Es stand in einem besonderen Kontrast zu den Artikeln über die ÖVP, also die Partei, die er bis 2021 geführt hat und die heute so gar nicht erfolgreich ist. Christian Stocker, ihr Obmann, leistet solide Arbeit, es reicht jedoch nicht. Die Geschichten um August Wöginger (Postenschacher) und Harald Mahrer (Bezüge) tun ihr Übriges.

Das stärkt die Position von Kurz im Hinblick auf die Nationalratswahl 2029: Die ÖVP ist in einem Zustand, in dem sie erpressbar ist für ihn. Ob er will oder nicht: Vor allem auf Funktionärsebene hat sich eine Sehnsucht nach ihm gehalten, ja wächst die Überzeugung, dass er der Einzige sei, der es noch richten könnte. Die Inseratenaffäre mag nicht ausgestanden sein für ihn, bei Wöginger zeigt die Partei jedoch, dass einzig eine rechtskräftige Verurteilung ein Problem darstellen könnte. Und in seinem Fall sind noch nicht einmal die Ermittlungen abgeschlossen, gilt umso mehr die Unschuldsvermutung.