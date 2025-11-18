Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat ein Problem mit jungen Leuten

Detailergebnisse der Umfrage, die mittlerweile vorliegen, sind für Tanner, ja die gesamte Sicherheits- und Verteidigungspolitik alarmierend: Die Wehrbereitschaft der Bevölkerung ist gering, vor allem bei Jungen. Von insgesamt 1.500 Befragten ab 15-Jährigen wären nur 32 Prozent bereit, das eigene Land mit der Waffe zu verteidigen, falls es angegriffen wird. Männer (43) würden es eher tun als Frauen (22), Personen ohne Matura (34) eher als all jene mit einem höheren Bildungsabschluss (29) sowie Ältere eher als Jüngere. Bei ihnen sind es weit unterdurchschnittlich wenige: Bei 15- bis 23-Jährigen gerade einmal 25 Prozent und bei den 24- bis 29-Jährigen auch nur 27 Prozent.

Ähnlich ist es in Bezug auf die Frage, ob die bestehende Wehrdienstdauer von sechs Monaten zu kurz sei: Alles in allem finden das 51 Prozent. Um relativ viele handelt es sich bei ab 60-Jährigen (61 Prozent), um besonders wenige hingegen bei Jüngeren, die davon betroffen sind – bei 15- bis 23-Jährigen um ein Viertel und bei 24- bis 29-Jährigen um ein Drittel.