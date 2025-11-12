Ein günstiger Zeitpunkt für die Anhebung des Pensionsalters

Die bisherigen Entwicklungen wirken positiv, wenn man davon ausgeht, worum es geht: Zur Sicherheit des Pensionssystems ist es nicht nur wichtig, dass möglichst viele Menschen möglichst lange arbeiten müssen, sondern auch können, also einen Job haben. Und genau das scheint in einem hohen Ausmaß der Fall zu sein. Die Zahl der unselbstständig erwerbstätigen Frauen im Alter von 60 bis 64 hat sich in den vergangenen zwei Jahren beinahe verdoppelt und ist auf knapp 80.000 gestiegen. Das ist Daten des Arbeitsmarktinformationssystems (AMIS) zu entnehmen.

Es ist einerseits bemerkenswert: Die Wirtschaftslage ist übel. Österreich bringt erst eine Rezession hinter sich und ist weit entfernt von einem Boom. Günstig für den Arbeitsmarkt und hier auch für Ältere ist andererseits jedoch dies: Es gibt immer weniger 20- bis 64-Jährige. Sie werden daher zunehmend gebraucht.

Alles gut? Nein: Neben der Zahl der erwerbstätigen Frauen ab 60 ist in den vergangenen zwei Jahren auch die der arbeitslosen stark gestiegen. Die Arbeitslosenquote belief sich bei ihnen zuletzt aufleicht überdurchschnittliche 7,4 Prozent. Und laut Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Soll heißen: Verstärkte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für Ältere bleiben unverzichtbar.