Harald Mahrer steht für die Krise der ÖVP

Es sind nicht nur die äußeren Umstände, die der ÖVP zusetzen. Es ist mehr. Wirtschaftlich läuft es nicht gut in Österreich. Nach Jahren der Rezession gibt es kaum Wachstum. Da ist es geradezu logisch, dass sie, die sie Wirtschaft als ihre Kernkompetenz betrachtet und der solche in der Vergangenheit auch von einem erheblichen Teil der Wähler zugeschrieben worden ist, zu kämpfen hat.

Stärker aber zu schaffen macht ihr, wie ihre eigenen Leute gerade in den Krisenjahren an ihrer Kernkompetenz zweifeln lassen. Ob durch das „Kaufhaus Österreich“, einem unter Verantwortung der damaligen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck gescheiterten Online-Händlerverzeichnis in der Pandemie oder durch das Ausmaß der Budgetmisere, die Ex-Finanzminister Magnus Brunner hinterlassen hat; oder durch die Beteuerungen des ehemaligen Kanzlers Karl Nehammer, dass es kein Sparpaket brauche, sondern dass man den Kuchen größer machen und für ein zusätzliches Wirtschaftswachstum sorgen werde. Ergebnis bekannt.