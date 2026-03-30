Die Landeshauptleute entdecken die Medienpolitik

Dass Hans Peter Doskozil den Rücktritt der Stiftungsratsspitzen Heinz Lederer (SPÖ) und Gregor Schütze (ÖVP) fordert, ist mehr als einer seiner gewohnten Querschüsse. Denn zur gewohnten Streuwirkung seines Schrots auf das rote Wien kommt ein Volltreffer-Alarm, sobald der Landeshauptmann den ORF ins Visier nimmt. Das begann mit Entsendung des Musikers Christian Kolonovits als „völlig unabhängigem“ Vertreter in den Stiftungsrat. Es folgte eine Klage gegen dessen Zusammensetzung, sodass der Verfassungsgerichtshof (VfGH) schon 2023 Teile des ORF-Gesetzes aufhob. Erst die aktuelle Koalition hat es zum spätestmöglichen Termin in der geringst vorstellbaren Weise notdürftig repariert.

Wenn Doskozil nun den Personalwechsel im ORF-Kontrollorgan fordert, wirkt das erneut als Zweitschlag nach einem außerhalb Pannoniens wenig beachteten ersten Vorstoß: Der Landeshauptmann schlägt vor, dass der VfGH in Begleitung eines entpolitisierten Stiftungsrats die drei besten Bewerber für den Generaldirektor auf dem Küniglberg wählt. Aus diesem Vorschlag soll dann der Bundespräsident den ORF-Chef ernennen.