Obdachlosigkeit beenden: Ein realistisches Ziel?

Die Gruft ist seit über 30 Jahren eine der wichtigsten Anlaufstellen für obdachlose Menschen in Wien. Als Teeküche, organisiert von Schüler:innen gestartet, ist sie mittlerweile ein 24-Stunden-Betrieb mit Streetwork. Sabine Hanauer, die Teamleiterin der Sozialarbeit führt mich durch die Schlafhalle, aufgeteilt in einen Männer- und Frauenbereich. Das Team besteht aus 12 Sozialarbeiter:innen, 27 Betreuer:innen und vielen ehrenamtlichen Helfer:innen, wie zum Beispiel einer Friseurin oder Freiwilligen, die kochen.

Neben der Notunterkunft kümmern sie sich auch darum, dass obdachlose Menschen etwas zum Essen haben, bei Behördengängen unterstützt werden und allgemein wieder in einen geregelteren Alltag zurückfinden. „Rund zwei Drittel der Menschen, die wir hier betreuen, bleiben bis zu sechs Monate bei uns. Die Betreuung endet in der Regel damit, dass die Betroffenen in eine weiterführende Wohnform wechseln, einen Therapieplatz erhalten oder in ihre alte Wohnung zurückkehren“, so Hanauer.