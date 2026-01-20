Nicolás Maduros neues Zuhause: MDC Brooklyn

Das Drama um den entführten und verhafteten Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores spielt in New York an den beiden Enden der Brooklyn Bridge, die Manhattan mit Brooklyn verbindet. Auf der Brooklyn-Seite der Brücke liegt Brooklyn Heights, eine der schönsten und teuersten Wohngegenden mit wunderbaren Bäckereien, Cafés und Restaurants sowie ziegelroten Townhouses aus dem letzten Jahrhundert.

Wenige Minuten südlich entlang des Meeres verändert sich die Stadt in ein hässliches Industriegebiet. Hier steht das MDC (Metropolitan Detention Center), ein u-förmig strukturierter Gebäudekomplex, und ein massiv grauer Betonblock an der Straßenseite. Mit rötlich braun vergitterten Fenstern gleicht es eher einem Lagerhaus als einem Gefängnis.