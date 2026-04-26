Neue Angriffe von Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte die Armee gestern Abend angewiesen, Ziele der Hisbollah "intensiv" anzugreifen. Die israelische Armee warnte Anrainer der südlichen Gebiete nahe der gemeinsamen Grenze erneut, "bis auf weiteres" nicht in ihre Häuser zurückzukehren.

Im Zuge des Iran-Kriegs kommt es wieder zu schweren Angriffen von Israels Armee im Libanon und zu Angriffen der Hisbollah auf das Nachbarland. Im Libanon wurden dabei nach offiziellen Angaben etwa 2.500 Menschen getötet und 7.700 verletzt, darunter viele Zivilisten. Eigentlich gilt derzeit eine Waffenruhe, die in zweieinhalb Wochen ausläuft. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, gegen die Feuerpause zu verstoßen.