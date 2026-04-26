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Zwischenfall bei Presse-Dinner: Trump in Sicherheit gebracht

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Trump musste traditionelles Dinner vorzeitig verlassen
©NATHAN HOWARD, Getty Images North America, APA
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Ein mit einer Schrotflinte bewaffneter Mann hat am Samstagabend versucht, in das Dinner der White-House-Korrespondenten einzudringen und dabei auf einen Agenten des Secret Service geschossen. Der Agent sei an seiner Schutzausrüstung getroffen worden und unverletzt geblieben, teilte ein Vertreter des FBI mit. US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump wurden evakuiert. Alle Regierungsvertreter, einschließlich Trump, seien wohlauf.

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Trump bestätigte rund eine Stunde nach dem Vorfall die Festnahme des Schützen. "Was für ein Abend in D.C. Der Secret Service und die Strafverfolgungsbehörden haben hervorragende Arbeit geleistet", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Trump hatte sich zunächst dafür ausgesprochen, "dass die Show weitergeht". Später teilte er mit, dass die Veranstaltung innerhalb von 30 Tagen nachgeholt werde. Er selbst wolle noch am Samstagabend eine Pressekonferenz geben. Trump war im Juli 2024 während des Wahlkampfes für seine zweite Amtszeit knapp einem Attentat entgangen, als ein Schütze ihn im Staat Pennsylvania knapp verfehlte. Die Kugel verletzte Trump leicht am Ohr.

Mehrere Medien hatten von einem Schützen berichtet. Ein für die Nachrichtenagentur Reuters arbeitender freier Fotograf hörte vier bis sechs laute Knalle im Hotel, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe des Dinners. Im Festsaal des Hotels brach Panik aus. Anwesende riefen "Runter, runter!". Hunderte der 2.600 Gäste warfen sich unter die Tische, während Agenten des Secret Service in Kampfausrüstung in den Raum stürmten.

Die Schüsse waren zu hören, kurz bevor Trump bei der prestigereichen Veranstaltung des Wort ergreifen sollte. Trump und die First Lady versteckten sich hinter dem Podium, bevor sie von ihren Personenschützern hinausgebracht wurden. Kurz bevor sie von der Bühne geleitet wurde, schien Melania Trump auf etwas im Publikum zu reagieren und wirkte besorgt, wie eine Live-Übertragung des Senders CSPAN zeigte. Auch andere Regierungsmitglieder, darunter Vizepräsident JD Vance, wurden evakuiert.

Das Korrespondentendinner gilt als Höhepunkt des Gesellschaftslebens in der US-Hauptstadt. Es findet seit dem Jahr 1921 jährlich statt, wobei in der Regel der US-Präsident und zahlreiche Prominente an dem Dinner teilnehmen. Unter Trumps Vorgängern war es Tradition, dass der jeweilige US-Präsident eine humorige Rede hält. Trumps Vorgänger Barack Obama nutzte seine Rede im Jahr 2011, um Trump durch den Kakao zu ziehen. Nach Einschätzung von Beobachtern trug diese öffentliche Demütigung dazu bei, dass der Immobilienmagnat sich zum Einstieg in die Politik entschloss.

Trump nahm heuer erstmals als US-Präsident an dem Dinner teil. In seiner ersten Amtszeit (2017-21) und auch im Vorjahr hatte er die Einladung der Vereinigung der Presseleute im Weißen Haus ausgeschlagen.

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