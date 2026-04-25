Erneut Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

Die Luftwaffe habe zudem zwei bewaffnete Hisbollah-Kämpfer andernorts im Südlibanon getötet. Beide seien eine Bedrohung für israelische Soldaten am Boden im Südlibanon gewesen. Israels Armee hatte zuvor erneut Einwohner etlicher Orte im Süden des Nachbarlandes davor gewarnt, dorthin zurückzukehren.

Israels Armee meldete unterdessen Samstagnachmittag erneut Beschuss aus dem Libanon auf Israel. Ein Geschoss wurde den Angaben zufolge abgefangen, ein weiteres stürzte auf offenem Gebiet ab. In mehreren Orten in Nordisrael gab es Raketenalarm. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, die Hisbollah habe Raketen auf Israel gefeuert.

Die kürzlich verlängerte Feuerpause zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz bleibt brüchig. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen das Abkommen vor. Immer wieder gibt es gewaltsame Zwischenfälle und Angriffe. Israelische Soldaten sind weiterhin im Südlibanon stationiert. Die israelische Armee darf sich laut der aktuellen Waffenruhe-Vereinbarung gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe verteidigen, soll aber "offensive" Einsätze gegen Ziele im Libanon unterlassen.