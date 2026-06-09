ABO

Netanyahu laut Bericht zu Alleingang gegen den Iran bereit

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Alleingang nicht Ziel Israels
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist laut TV-Sender i24NEWS unter Umständen zu einem eigenständigen Militärschlag gegen den Iran ohne US-Unterstützung bereit. Der Sender berief sich auf eine Kabinettssitzung Montagabend und zitierte Netanyahu mit den Worten: "Es könnte sein, dass wir in eine Situation geraten, in der wir den Iranern allein, ohne Rückendeckung der USA, gegenüberstehen - mit allen damit verbundenen Kosten: Rüstungsausgaben und weltweite Isolation."

von

Israel wolle nicht, dass es so weit komme, wisse aber, dass es so weit kommen könne, sagte Netanyahu demnach. US-Präsident Donald Trump hatte den israelischen Regierungschef zuvor vor einem Alleingang gewarnt. Die US-Regierung führt derzeit Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit Teheran, um den regionalen Konflikt diplomatisch beizulegen.

Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz warnte auf X, ein signifikanter militärischer Schritt ohne amerikanische Unterstützung wäre ein strategisch gewaltiges Wagnis für Israels nationale Sicherheit und sollte daher nur in Betracht gezogen werden, wenn keine Alternativen bestehen. Citrinowicz wies auch auf die Konsequenzen hin, falls es ein Abkommen mit dem Iran gebe, das die US-Regierung als zentralen Erfolg betrachte.

Dann könnte eine einseitige israelische Aktion gegen den Iran ohne Abstimmung mit Washington einen hohen Preis fordern - auch in den strategischen Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Staaten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Vorfall ereignete sich am Montagabend
Politik
Nach Messerattacke brennen Fahrzeuge in Belfast
US-Präsident droht mit Reaktion
Politik
Trump kündigt Iran Vergeltung nach Hubschrauberabschuss an
Afghanische Frauen haben strikte Kleidervorschriften
Politik
Demonstration für Frauenrechte in Afghanistan aufgelöst
Zehntausende wollten den Heiligen Vater sehen
Politik
Papst hält Vigilie mit 40.000 in Barcelona
Die Waffen schweigen immer noch nicht
Politik
Iran meldet drei Tote nach israelischen Attacken
US-Präsident Trump kündigte die Angriffe vorab an
Politik
US-Militär startete Vergeltungsschläge gegen den Iran
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER