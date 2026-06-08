Netanyahu bestätigt Feuerpause nach Angriffen auf Iran

Der Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz seien deutlich geschwächt, doch Israels Konflikt mit ihnen sei noch nicht beendet, erklärte Netanyahu. Beide hätten in den letzten 24 Stunden versucht, Israel eine "neue Gleichung" aufzuzwingen. "Sie dachten, sie könnten von libanesischem und iranischem Gebiet auf Israel schießen und dass wir nicht reagieren." Dies sei inakzeptabel und werde nicht passieren, betonte er.

Wie Verteidigungsminister Israel Katz ankündigte, wird Israel auf jeden Hisbollah-Angriff im Norden des Landes mit einem Gegenangriff auf die Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut reagieren. Diese gelten als Hochburg der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz. "Für die Dahija (die südlichen Vororte von Beirut) gilt dasselbe wie für die Ortschaften im Norden Israels", sagte Katz.

"Die israelische Armee wird ihre Einsätze im Libanon gegen die Terrororganisation Hisbollah fortsetzen", sagte Katz ferner. "Wir weisen die Drohungen des Iran entschieden zurück." Jeder iranische Versuch, einen Zusammenhang zwischen dem Libanon und dem Iran herzustellen und Israel anzugreifen, werde "mit großer Härte beantwortet werden".

Unterdessen rief das israelische Militär Montagabend zur teilweisen Evakuierung von Tyros im Südlibanon auf. Die Bewohner eines bestimmten Gebiets in der Küstenstadt sollten sich in Sicherheit bringen, teilte die Armee mit. Um welche Stadtteile es sich genau handelt, ist zunächst nicht bekannt.

Solchen Warnungen folgen in der Regel Angriffe der israelischen Armee auf Ziele in den betroffenen Gebieten. Tyros liegt am Mittelmeer und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Israel hat dort in der Vergangenheit Ziele im Rahmen seiner Offensive gegen die radikal-islamische Hisbollah-Miliz angegriffen.

Am Sonntag hatte die israelische Armee als Reaktion auf Raketenangriffe der Hisbollah auf den Norden Israels Ziele in den Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Der mit der Hisbollah verbündete Iran feuerte daraufhin erstmals seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel ab.

Montagnachmittag erklärte die iranische Militärführung dann ihre Angriffe gegen Israel für beendet. Sollten die Kampfhandlungen weitergehen, darunter Israels Angriffe im Südlibanon, würden "härtere und vernichtendere Maßnahmen als bisher" erfolgen, drohte Irans militärisches Hauptquartier Khatam al-Anbiya jedoch.