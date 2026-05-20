Nationalrat beschließt Mehrwertsteuer-Senkung

Die Gegenfinanzierung ist noch nicht in trockenen Tüchern. Unter anderem soll eine Paketabgabe die Mindereinnahmen im Budget kompensieren, diese ist allerdings erst in Begutachtung. Zu Beginn des zweiten Plenartags steht eine Fragestunde an Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) am Programm. Ansonsten dominieren am Donnerstag Berichte. Der FPÖ wohl besonders wichtig ist der Abschlussbericht des von ihr beantragten "kleinen U-Ausschusses" zur Förderung von NGOs. Die Grünen wiederum haben dafür gesorgt, dass der Rechtsextremismusbericht 2024 auf die Tagesordnung kommt.