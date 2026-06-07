ABO

Mindestens ein Toter bei Schusswaffenangriffen in Israel

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Polizei vermutet "Terroranschläge"
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei einer Serie von Schusswaffenangriffen in Israel sind am Sonntag nach Angaben von Sanitätern mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Die Polizei teilte mit, dem Verdacht nach handle es sich um Terroranschläge. Das Fahrzeug eines mutmaßlichen Täters sei sichergestellt worden, der Mann sei dabei erschossen worden. In den vergangenen Jahren war es in Israel immer wieder zu Anschlägen von Palästinensern gekommen.

von

Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, es handle sich um einen arabischen Staatsbürger Israels. Die Polizei jage noch einem mutmaßlichen zweiten Täter hinterher. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hielt nach Angaben seines Büros wegen des Terrorverdachts eine Lagebesprechung ab.

Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom fielen zuerst an einer Tankstelle bei Kokhav Ya'ir Kochav Jair nordöstlich von Tel Aviv Schüsse. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Anschließend wurden aus zwei nahegelegenen Orten weitere Schussverletzte gemeldet. Ein etwa 30-jähriger Mann sei seinen Verletzungen erlegen. Zahlreiche Polizeikräfte waren im Einsatz.

Zuletzt hatten sich Vorfälle in israelischen Ortschaften in Grenznähe zum besetzten Westjordanland ereignet.

Israeli security forces gather at a petrol station following a suspected shooting attack near the town of Kokhav Yair in central Israel close to the occupied West Bank on June 7, 2026. One person was killed and four others wounded in multiple suspected shooting attacks in Israel on June 7, rescuers and the army said. (Photo by Jack GUEZ / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Straße von Hormus
Politik
US-Militär schoss zwei iranische Kampfdrohnen ab
Israelische Angriffe im Südlibanon
Politik
Israel und die Hisbollah greifen sich weiter gegenseitig an
Regierungschef Nikol Paschinjan wirbt um die Herzen der Armenier
Politik
Wahltag in Armenien beginnt mit Festnahmen
Neuerliches Treffen von Merz, Macron, Starmer und Selenskyj in London
Politik
Europäer loten Ukraine-Verhandlungschancen aus
Politik
Kosovaren wählen erneut ein neues Parlament
Stichwahl in Peru: Keiko Fijimori gegen Roberto Sánchez
Politik
Rechts gegen Links: Richtungsentscheidung in Peru
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER