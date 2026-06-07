Mindestens ein Toter bei Schusswaffenangriffen in Israel

Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, es handle sich um einen arabischen Staatsbürger Israels. Die Polizei jage noch einem mutmaßlichen zweiten Täter hinterher. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hielt nach Angaben seines Büros wegen des Terrorverdachts eine Lagebesprechung ab.

Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom fielen zuerst an einer Tankstelle bei Kokhav Ya'ir Kochav Jair nordöstlich von Tel Aviv Schüsse. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Anschließend wurden aus zwei nahegelegenen Orten weitere Schussverletzte gemeldet. Ein etwa 30-jähriger Mann sei seinen Verletzungen erlegen. Zahlreiche Polizeikräfte waren im Einsatz.

Zuletzt hatten sich Vorfälle in israelischen Ortschaften in Grenznähe zum besetzten Westjordanland ereignet.