ABO

Meinl-Reisinger in Montenegro: EU-Beitritt "in Reichweite"

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Meinl-Reisinger besuchte Montenegro
©HELMUT FOHRINGER, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Freitag in Montenegro die Fortschritte des Landes am Weg in die Europäische Union betont. "Der EU-Beitritt Montenegros ist in Reichweite. Jetzt geht es darum, die letzten Meter mit voller Entschlossenheit zu gehen", teilte das Ministerium nach einem Austausch im Slavkov-Format mit. Mit ihren Amtskollegen aus Tschechien und der Slowakei traf Meinl-Reisinger in der Hauptstadt Podgorica auf montenegrinische Spitzenpolitiker.

von

News auf Google bevorzugen

Neben Staatspräsident Jakov Milatović waren Premierminister Milojko Spajić sowie Außenminister Ervin Ibrahimović anwesend, hieß es in einer Aussendung. Im Zentrum der Gespräche seien der EU-Beitritt und die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Energie und Sicherheit gestanden. Man stehe an Montenegros Seite, sagte Meinl-Reisinger. "Das tun wir aus Überzeugung, aber auch im eigenen Interesse: Kaum ein Land hat von früheren Erweiterungen so profitiert wie Österreich."

Die Außenministerin unterstrich zudem den laut Erhebungen deutlichen Rückhalt für den EU-Beitritt in der Bevölkerung Montenegros. Österreich zähle zu den großen ausländischen Investoren im Land und sei besonders im Bank- und Versicherungswesen sowie in der Infrastrukturentwicklung erfolgreich. Außerdem gebe es eine langjährige militärische und polizeiliche Zusammenarbeit. "Die EU und der Westbalkan stehen vor denselben Bedrohungen: Hybride Angriffe, gezielte Desinformation und Einflussnahme von außen setzen unsere Demokratien unter Druck", so Meinl-Reisinger. Im April 2027 sei deshalb eine internationale Konferenz zu diesem Thema in Wien geplant.

Das Slavkov-Format aus Österreich, Tschechien und der Slowakei dient der informellen Zusammenarbeit. Es gehe etwa um gemeinsame Positionen zu europäischen Zukunftsfragen. Österreich hat derzeit den Vorsitz.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Austro-Israeli Tal Shoham
Politik
Mutmaßlicher Entführer der Familie Shoham "eliminiert"
Europaministerin Bauer lud Amtskollegen ins Bundeskanzleramt
Politik
Westbalkan-Konferenz in Wien
Grüne für konsequente Durchsetzung des Nudifier-Verbots
Politik
147 Abgeordnete in EU Opfer von sexualisierten KI-Deepfakes
Politik
Abschiebezentrum in Afrika soll 2027 eingerichtet werden
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger bei UNO-Generaldebatte in New York
Politik
Meinl-Reisinger fordert in UNO-Rede regelbasierte Ordnung
Herzlicher Empfang durch New Yorker Bürgermeister Mamdani
Politik
Van der Bellen sprach mit Mamdani über Zusammenarbeit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER