147 Abgeordnete in EU Opfer von sexualisierten KI-Deepfakes

Terry Reintke, Grünen/EFA-Vorsitzende im Europäischen Parlament: "Die Ergebnisse der Studie sind erschütternd und ein weiteres Alarmzeichen, dass wir dringend wirksame Schutzmaßnahmen vor digitaler Gewalt brauchen." Die Mitgliedstaaten müssten das EU-weite Verbot von sogenannten Entkleidungs-Apps konsequent umsetzen. Digitale Gewalt dürfe kein Geschäftsmodell sein, Tech-Unternehmen müssten Nacktbilder und Videos sehr viel einfacher und schneller von ihren Plattformen nehmen.

Schilling, eine von 138 betroffenen weiblichen Abgeordneten: "Man hat uns gegen unseren Willen ausgezogen. KI verstärkt Gewalt gegen Frauen, und deshalb braucht es politische Entscheidungen, die uns schützen. Das kann nicht die neue Normalität werden." Ihre eigene Betroffenheit mache sie wütend - "für mich, aber auch für jede junge Frau, die sich fragt, ob sie überhaupt in die Politik gehen will".