Medienförderung: Babler will "echten Journalismus" stärken

"Globale Konflikte und multiple Krisen prägen unsere Zeit", sagte Babler. Demokratische Werte würden weltweit, in Europa und in Österreich in Frage gestellt. Freie und unabhängige Medien seien eine Gegenmacht zu autoritären Tendenzen, ihnen komme eine essenzielle Rolle für die Demokratie zu. Sie kontrollieren Macht und ermöglichen demokratische Debatten, so Babler. Daher sei es wichtig, sie zu stärken.

Wie die Eckpfeiler der neu aufgestellten Medienförderung aussehen sollen, wollte er noch nicht im Detail preisgeben. Nur so viel: Er halte es für eine gute Idee, bei der Inseratenvergabe zu sparen und stärker in geregelte Medienförderung zu investieren und diese an seriöse journalistische Kriterien zu knüpfen.

Noch heuer soll zudem ein Prozess zu einer größeren ORF-Reform gestartet werden. Die "Missstände", die in den vergangenen Wochen ans Tageslicht gekommen seien, "sind eine wahre Katastrophe", meinte Babler. Der ORF müsse nun für Klarheit sorgen, Machtmissbrauch und strukturelle Benachteiligung von Frauen dürften nicht mehr vorkommen.

Die Debatte dürfe aber nicht genutzt werden, um den ORF zur Gänze anzugreifen. Er sorge für eine gemeinsame Wirklichkeit und operiere auch in Bereichen, die für andere Medien nicht mehr rentabel seien. Der Medienminister zeigte sich überzeugt, dass der ORF nach der Reform "freier und stärker" sein werde.

Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) äußerte sich am Montag bei der Konferenz zum grassierenden Frauenhass und zur sexualisierten Gewalt im Internet. "Das sind Angriffe auf unsere Demokratie selbst", so der SPÖ-Politiker. Wenn Algorithmen Hass und Desinformation massiv verstärken, dann sei es eine Frage von demokratischer Verantwortung und nationaler Sicherheit, sie zu "bändigen". Die Plattformen wolle er "massiv in Verantwortung" nehmen. "Wenn es möglich ist, um den Mond herumzufliegen, dann kann man auch Algorithmen technisch regulieren", so Leichtfried.

Auch für Babler hat es "hohe Priorität", die Algorithmen in den Griff zu bekommen. Man befinde sich dazu im Austausch mit Experten.

Digitalexpertin Ingrid Brodnig merkte in einer Keynote an, dass Algorithmen nur ein Teil des Problems seien. Auch manche Funktionen von Plattformen - wie etwa Beauty-Filter - seien bedenklich. Gegenwärtig würden viele Verfahren gegen große internationale Plattformen laufen, auch die EU-Kommission übe "heftige Kritik" an ihnen. Doch sei noch nicht viel Handfestes passiert, monierte Brodnig. Womöglich lasse sich das darauf zurückführen, dass die USA Druck - beispielsweise über Zölle - ausüben und strengere Tech-Regulierung in Europa nicht befürworten.

"Kontraproduktiv" sei laut der Expertin, dass Politiker nach wie vor auf Plattformen wie X präsent seien. "Warum eine Plattform unterstützen, die so ausgerichtet ist, wie sie ausgerichtet ist?", fragte sich Brodnig. Man könne auch selbst ein Stück weit Medienförderung betreiben. "Wir werden mehr lernen müssen, unsere Aufmerksamkeit und Ressourcen dort zu verteilen, wo es demokratiepolitisch sinnvoll ist", so Brodnig.