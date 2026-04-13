ABO

Griechenland schickt Akylas ins ESC-Rennen

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ HANDOUT ++ Ob die Seifenblase des Co-Favoriten platzt? Akylas für Griechenland
©APA, EBU
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Einen der sicherlich auffälligsten Acts wird Griechenlands Vertreter bei der ESC-Show in der Wiener Stadthalle aufs Parkett legen. Irgendwo zwischen Super Mario Bros.-Anleihen, griechischem Rap durchsetzt mit Fremdwörtern, bizarrem Bühnenoutfit und einem völlig überraschenden Musikstiltwist ist Akylas' Stück "Ferto" angesiedelt. Sieht man sich die jüngsten Erfolge der eher im ulkigen Fach angesiedelten ESC-Teilnehmer und die Originalität des griechischen Beitrages - inklusive regional-folkloristischer Anleihen - an, muss quasi von einem Weiterkommen im 1. Semifinale (12. Mai) ausgegangen werden.

von

So manche Stimme spricht in dem Zusammenhang auch bereits von einem gewissen Favoritenstatus - wenngleich sich prognostizierte ESC-Siege von eher komödiantischen Beiträgen in der Regel nicht materialisieren, vordere Plätze jedoch relativ verlässlich sehr wohl. Im Gepäck hat Akylas bereits den einen oder anderen Hit sowie eine starke Social-Media-Präsenz. In der mehrstufigen griechischen Vorausscheidung setzte sich der 27-jährige, am 11. Februar 1999 geborene Musiker, Songschreiber und Sänger mit dem bürgerlichen Namen Akylas Mytilinaios gegen 27 weitere Anwärter durch. Wie man in einem großen Feld heraussticht, weiß der gute Mann also.

Das südosteuropäische Mutterland der europäischen Kultur und verlässliche Touristenmagnet ist auch ein mehr als treuer Song-Contest-Gast, der allerdings erst einen vollen Erfolg verbuchen konnte. Im Jahr 2005 holte Helena Paparizou mit "My Number One" den Titel. Fast so verlässlich wie die 12-Punkte-Wertung aus Zypern kommt Griechenland auch in den Halbfinal-Entscheidungen weiter: Erst drei Mal war hier Endstation.

Das zuletzt stärkste Abschneiden steht mit Platz 6 im Vorjahr zu Buche (Klavdia mit "Asteromáta"). Davor geizte man eher mit echten Spitzenpositionen. Apropos: Den undankbaren 2. Platz hat man seit dem ersten Antreten im Jahr 1974 ebenso vermieden wie einen letzten Platz. Drei Mal konnte man sich allerdings schon die imaginäre Bronzemedaille umhängen.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/akylas-sing-for-greece-vienna-2026/ )

Akylas (Akylas Mytilineos) wird Griechenland beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien mit dem Song "Ferto" vertreten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ HANDOUT ++ Felicia setzt im Kampf um die ESC-Krone auf harte Elektrobeats
News
Schweden schickt Kandidatin Felicia ins ESC-Rennen
++ HANDOUT ++ Einfach mal abhängen beim ESC: Bandidos do Cante für Portugal
News
Portugal kürte Quintett Bandidos do Cante zum ESC-Act
++ HANDOUT ++ Nicht eine, sondern fünf Marien-Erscheinungen: Lelek aus Kroatien
News
Kroatien kürt Quintett Lelek zum ESC-Act
++ HANDOUT ++ Ein echtes Energiebündel: Satoshi geht für Moldau ins Rennen
News
Moldaus Kandidat Satoshi singt "Viva, Moldova!"
Cosmó ist auch in Amsterdam gut drauf
Schlagzeilen
Cosmó trainiert für das ESC-Finale, "was das Zeug hält"
Ein echtes Team mit oder ohne Hose: Ostrowski und Swarovski
News
Michael Ostrowski: "Sage nichts, hinter dem ich nicht stehe"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER