Griechenland schickt Akylas ins ESC-Rennen

So manche Stimme spricht in dem Zusammenhang auch bereits von einem gewissen Favoritenstatus - wenngleich sich prognostizierte ESC-Siege von eher komödiantischen Beiträgen in der Regel nicht materialisieren, vordere Plätze jedoch relativ verlässlich sehr wohl. Im Gepäck hat Akylas bereits den einen oder anderen Hit sowie eine starke Social-Media-Präsenz. In der mehrstufigen griechischen Vorausscheidung setzte sich der 27-jährige, am 11. Februar 1999 geborene Musiker, Songschreiber und Sänger mit dem bürgerlichen Namen Akylas Mytilinaios gegen 27 weitere Anwärter durch. Wie man in einem großen Feld heraussticht, weiß der gute Mann also.

Das südosteuropäische Mutterland der europäischen Kultur und verlässliche Touristenmagnet ist auch ein mehr als treuer Song-Contest-Gast, der allerdings erst einen vollen Erfolg verbuchen konnte. Im Jahr 2005 holte Helena Paparizou mit "My Number One" den Titel. Fast so verlässlich wie die 12-Punkte-Wertung aus Zypern kommt Griechenland auch in den Halbfinal-Entscheidungen weiter: Erst drei Mal war hier Endstation.

Das zuletzt stärkste Abschneiden steht mit Platz 6 im Vorjahr zu Buche (Klavdia mit "Asteromáta"). Davor geizte man eher mit echten Spitzenpositionen. Apropos: Den undankbaren 2. Platz hat man seit dem ersten Antreten im Jahr 1974 ebenso vermieden wie einen letzten Platz. Drei Mal konnte man sich allerdings schon die imaginäre Bronzemedaille umhängen.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/akylas-sing-for-greece-vienna-2026/ )