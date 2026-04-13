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Moldaus Kandidat Satoshi singt "Viva, Moldova!"

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++ HANDOUT ++ Ein echtes Energiebündel: Satoshi geht für Moldau ins Rennen
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Mit Satoshi schickt die Republik Moldau beim Eurovision Song Contest 2026 einen recht jungen Vertreter ins Rennen. Der Künstler, bürgerlich Vlad Sabajuc, tritt mit dem energiegeladenen Titel "Viva, Moldova!" an - einem Beitrag, der auf nationale Identität mit viel Bühnenwirkung setzt.

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Der aus dem Südwesten des Landes stammende Sänger und Songwriter erkannte früh seine Leidenschaft zur Musik und brachte sich das Schlagzeugspielen selbst bei. Er fand früh den Weg in die Öffentlichkeit, gefolgt von mehreren Veröffentlichungen sowie Auftritten über die Landesgrenzen hinaus. Der am 13. September 1998 geborene Künstler gilt als moderner Vertreter der moldauischen Musikszene, der Pop und Rap verbindet.

Der ESC-Beitrag "Viva, Moldova!" besticht durch Mehrsprachigkeit und einen Mix aus Pop und urbanen Elementen. Ein auffälliger Beitrag mit hohem Wiedererkennungswert.

Die am nördlichen Rand von Rumänien und südlich der Ukraine gelegene Republik Moldau ist erstmals 2005 beim Eurovision Song Contest angetreten. Mit Erfolg: Zdob și Zdub belegten in Kiew mit dem Titel "Boonika Bate Toba" den 6. Platz. Aufgrund dieses Erfolges trat die Band noch zwei weitere Male an, 2022 erreichten sie den 7. Platz. Der bisher größte Erfolg gelang Moldau aber 2017 mit Platz 3. 2025 zog man die Teilnahme am ESC in Basel zurück, ist für Wien nun aber wieder mit an Bord.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/eurovision-song-contest/vienna-2026/all-participants/satoshi/ )

Satoshi (Vlad Sabajuc) wird Moldau beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien mit dem Song "Viva, Moldova!" vertreten.

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