Portugal kürte Quintett Bandidos do Cante zum ESC-Act

Die Musikgruppe gibt es seit 2022. Ihre Debütsingle "Amigos Coloridos" war gleich ein Hit und zwischenzeitlich der meistgespielte Song im portugiesischen Radio. Der Stern des Quintetts stieg und stieg, im Vorjahr standen mehr als 80 Konzerte am Tourplan. Erst im Jänner dieses Jahres veröffentlichten Bandidos do Cante ihr erstes Album "Bairro das Flores".

Ihr Ticket zum Song Contest löste die Band schließlich am 7. März. An diesem Samstag errangen bzw. ersangen die Mannen den Sieg beim Festival da Canção - und hatten damit die ESC-Teilnahme für ihr Heimatland in der Tasche. Im Vorfeld des Festivals, das traditionell über den oder die portugiesischen Song-Contest-Teilnehmer entscheidet, hatten im Zuge der in mehreren Ländern aufgepoppten Boykottdebatten durch die Teilnahme Israels nur zwei Gruppen - darunter die letztendlichen Gewinner - bekanntgegeben, im Falle eines Sieges nach Wien reisen zu wollen.

Portugal gehört wahrlich zu den ESC-Veteranen. Das südeuropäische Land ist bereits seit 1964 beim Gesangswettbewerb mit von der Partie - und das mit fünf Ausnahmen durchgängig. Und doch konnte man bis dato nur einen einzigen Sieg für sich verbuchen: 2017 holte Salvador Sobral mit "Amar Pelos Dois" bei der 49. Teilnahme Portugals an einem Song Contest den ersten Sieg für sein Land. Gleich im Jahr danach, als die Hauptstadt Lissabon den Bewerb ausrichtete, musste man sich allerdings mit dem letzten Platz mehr als geschlagen geben.

Überhaupt ist Portugals ESC-Geschichte nicht gerade von Höhenflügen charakterisiert. Abgesehen vom Triumph 2017 gelang der Heimat des Fado kein einziger Platz unter den Top 5. Den besten Wert - den Sieg ausgenommen - errang man 1996 mit dem 6. Platz. Ansonsten rangierte Portugal meistens im unteren Mittelfeld. Ob Bandidos do Cante mit ihrer getragenen, von regionaler Tradition geprägten Nummer beim 57. Antreten Portugals den Schnitt in diesem Jahr deutlich heben werden, darf bezweifelt werden.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/eurovision-song-contest/vienna-2026/all-participants/bandidos-do-cante/ )