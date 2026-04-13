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Schweden schickt Kandidatin Felicia ins ESC-Rennen

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++ HANDOUT ++ Felicia setzt im Kampf um die ESC-Krone auf harte Elektrobeats
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Mit einer spannenden Mischung aus harten Elektrobeats und starker Stimme hofft Schweden, sich erneut im Vorderfeld des im nordischen Land hoch angesehenen Eurovision Song Contest zu positionieren. Die Voraussetzungen dafür scheint Felicia Eriksson - alias "Felicia" - mit ihrem Titel "My System" durchaus zu erfüllen. Die halbgesichtsmaskierte, 24-jährige Entertainerin konnte sich unter 30 Mitbewerbern beim schwedischen Melodiefestivalen gegen die Konkurrenz durchsetzen.

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Die am 5. Oktober 2001 geborene Musikerin ist in Schweden bereis als Sängerin des Projektes "Fröken Snusk" (in etwa "Fräulein Schmutzig") aufgefallen. Das wird ihr voraussichtlich auch auf der größten europäischen Bühne gelingen. Dort wird sie im ersten Halbfinale auftreten und - man muss angesichts der jahrzehntelangen starken Performance Schwedens kein Prophet sein - sich wahrscheinlich auch behaupten können.

In der Vorausscheidung bestach Felicia mit starker Bühnenpräsenz und effektvoller Lasershow, die durchaus schon ESC-Format hatte. Thematisch gibt man sich auch höchst ESC-kompatibel: Es geht um Liebeskummer, die schwierige Aufarbeitung des Alltags und eine verflossene Beziehung. Anders als bei vielen ESC-Acts hatte Felicia beim Songwriting ihre Finger mit im Spiel.

Mit sieben Siegen ist Schweden gleichauf mit Irland amtierender ESC-Rekordgewinner. Unter anderem feierte man beim letzten in Wien ausgetragenen ESC im Jahr 2015 durch Måns Zelmerlöw mit "Heroes" einen vollen Erfolg. Zudem hat man quasi ein Abonnement auf die vorderen Plätze: Neben einem 2. stehen gleich sechs 3. Plätze zu Buche. Ein Ausscheiden im Semifinale ist im Schwedischen so gut wie ein Fremdwort. Von 15 Versuchen glückten immerhin 14.

Wie erfolgreich das Land alles in allem im weltgrößten Gesangswettbewerb performt, lässt sich auch anhand der lediglich zwei letzten Plätze bei satten 64 Antritten ablesen. Ob es heuer einen 8. Sieg gibt, wird sich bald auf der Stadthallen-Bühne zeigen.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/felicia-will-fly-the-swedish-flag-at-vienna-2026/ )

Felicia (Felicia Eriksson) wird Schweden beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien mit dem Song "My System" vertreten.

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