Medien: Sieben Tote bei israelischem Angriff im Südlibanon

Das bei dem Angriff getroffene Wohnhaus wurde NNA zufolge zerstört. Demnach räumten Rettungskräfte Trümmer weg und brachten die Opfer in Krankenhäuser.

Auch in dem Tal zwischen Ansar und Salhiyeh sei es zu israelischen Angriffen gekommen, berichtete NNA. Israelische Kampfflugzeuge und Artillerie hätten außerdem den Höhenzug Ali al-Taher angegriffen, einen strategischen Hügel mit Blick auf das Gebiet von Nabatieh. Israelische Streitkräfte hätten zudem Häuser in der grenznahen Stadt Bint Jbeil gesprengt.

Israel und der Libanon hatten sich im Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das die Entwaffnung der libanesischen Hisbollah-Miliz, einen schrittweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem Süden des Libanon und zugleich die Entsendung der libanesischen Armee in die Region vorsieht. Die pro-iranische Hisbollah lehnt die direkten Gespräche zwischen Israel und Libanon allerdings ab und weigert sich, ihre Waffen abzugeben.

Die Hisbollah hatte den Libanon in den von den USA und Israel Ende Februar begonnenen Iran-Krieg hineingezogen, indem sie kurz nach Kriegsbeginn Raketen auf Israel abfeuerte. Israel reagierte darauf mit Angriffen und einer Bodenoffensive.