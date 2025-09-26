News Logo
Herr Dirsus, wir haben da noch eine Frage

Politik
Marcel Dirsus

Matt Observe
Politikberater und Sicherheitsexperte Marcel Dirsus hat einen Buchtipp für Diktatoren – und erklärt, warum Tyrannei selten lohnt.

von

Welches Buch würden Sie einem Diktator auf den Nachttisch legen - ihr eigenes ausgenommen?

Das wäre „Coup d'État: A Practical Handbook" von Edward Luttwak. Diktatoren leben in ständiger Angst, und kaum eine Gefahr ist größer als die eigenen Soldaten. Durch dieses Buch können - auch angehende - Diktatoren lernen, warum sich Tyrannei selten lohnt.

Matt Observe

Steckbrief

Marcel Dirsus

Als Politikberater und Sicherheitsexperte berät Marcel Dirsus Institutionen wie die NATO und OECD – in seinem Buch „Wie Diktatoren stürzen und wie Demokraten siegen können“ (2025) liefert er eine scharfsinnige Analyse autoritärer Regime, ihrer Schwächen und Bruchstellen. Anhand historischer wie aktueller Beispiele zeigt er, warum Tyrannen scheitern – und wie Demokratien daraus klüger hervorgehen können. Vom „Economist“ und „Independent“ als eines der besten Bücher des Jahres 2024 ausgezeichnet.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 39/2025 erschienen.

