Herr Dirsus, wir haben da noch eine Frage

Edward Luttwaks „Coup d’État“ erschien erstmals 1968 und sorgte für Aufsehen, da es Schritt für Schritt erklärte, wie Regierungen gestürzt werden können. Das Werk wurde in 16 Sprachen übersetzt und beeinflusste weltweit Gegenmaßnahmen von Regimen. In der überarbeiteten Ausgabe zeigt Luttwak nicht nur detaillierte Anleitungen für einen Putsch, sondern auch eine neue Sichtweise auf politische Macht.

Ein Staatsstreich erfordert nach wie vor die geheime Anwerbung loyaler Offiziere, die Schlüsselstellungen in der Hauptstadt kontrollieren können. Die breite Unterstützung des Militärs ist erst im Nachhinein entscheidend, Massenunterstützung bleibt weitgehend irrelevant – wichtig ist jedoch passive Duldung der Bevölkerung. Gewalt soll möglichst vermieden werden, da blutige Putsche meist scheitern.

Luttwak beschreibt Bedingungen, die Staaten anfällig für einen Putsch machen, sowie die zentralen Phasen von der Rekrutierung der Mitverschwörer bis zu Versprechen nach Stabilität und Fortschritt. Insgesamt liefert das Buch, aktualisiert für das 21. Jahrhundert, grundlegende Einsichten über die Natur politischer Macht.