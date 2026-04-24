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Mair/Weratschnig rittern um Tiroler Grünen-Spitzenkandidatur

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Mair und Weratschnig wollen Spitzenkandidat bei der Tirol-Wahl werden
©DANIEL LIEBL, APA
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Die Tiroler Grünen haben in dieser Woche in einer Online-Wahl entschieden, wer Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im Herbst 2027 und damit auch Landessprecher sein wird. Bei der Landesversammlung am Samstag in Schwaz wird am späten Vormittag bekannt gegeben, ob Amtsinhaber und Klubchef Gebi Mair oder sein Herausforderer, der Ex-Nationalratsabgeordnete Hermann Weratschnig, die Mehrheit der rund 500 wahlberechtigten Mitglieder überzeugen konnte.

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Eigentlich war der 42-jährige Mair bis vor Kurzem nicht davon ausgegangen, bei der Landesversammlung Konkurrenz zu erhalten. Der 50-jährige Schwazer Gemeinderat Weratschnig gab schließlich erst zum Ende der Bewerbungsfrist bekannt, sich der Wahl zu stellen. Damit treten zwei grüne Langzeit-Politiker gegeneinander an. Mair erreichte bei der letzten Landessprecher-Wahl lediglich 67,6 Prozent. Nun warb er mit sich als "Zugpferd an der Spitze", Weratschnig wiederum führte seine "Erfahrung" ins Treffen und wollte die Öko-Partei als möglicher Regierungspartner nach der Wahl positionieren.

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