Mair/Weratschnig rittern um Tiroler Grünen-Spitzenkandidatur

Eigentlich war der 42-jährige Mair bis vor Kurzem nicht davon ausgegangen, bei der Landesversammlung Konkurrenz zu erhalten. Der 50-jährige Schwazer Gemeinderat Weratschnig gab schließlich erst zum Ende der Bewerbungsfrist bekannt, sich der Wahl zu stellen. Damit treten zwei grüne Langzeit-Politiker gegeneinander an. Mair erreichte bei der letzten Landessprecher-Wahl lediglich 67,6 Prozent. Nun warb er mit sich als "Zugpferd an der Spitze", Weratschnig wiederum führte seine "Erfahrung" ins Treffen und wollte die Öko-Partei als möglicher Regierungspartner nach der Wahl positionieren.