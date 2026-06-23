Libanon und Israel verhandeln in Washington

Hochrangige Vertreter Israels und des Libanons wollen am (heutigen) Dienstag in Washington eine neue Verhandlungsrunde starten. "Die Gespräche werden mit dem Ziel fortgesetzt, ein umfassendes Friedens- und Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern voranzubringen", sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums. Es ist die fünfte Verhandlungsrunde zwischen beiden Ländern seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz.
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Die Hisbollah ist an den Gesprächen nicht beteiligt. Sie lehnt außerdem eine von Israel und dem Libanon vereinbarte Waffenruhe ab. "Wir ermöglichen es Israel und dem Libanon, als zwei souveräne Staaten zu verhandeln", sagte der US-Regierungsvertreter. Die beiden Nachbarländer unterhalten eigentlich keine diplomatischen Beziehungen miteinander, sie befinden sich vielmehr offiziell im Kriegszustand.
ISRAEL-LEBANON BORDER - ISRAEL: FOTO: APA/APA/AFP/JALAA MAREY
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