Libanon meldet israelische Angriffe im Süden des Landes

Auch der Hisbollah-Sender Al-Manar berichtete von neuen israelischen Angriffen auf etwa ein Dutzend Orte im Südlibanon. Die israelische Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.

Nabatiyeh ist mehrheitlich von Schiiten bewohnt und ein wichtiger wirtschaftlicher Knotenpunkt für die Region und auch von symbolischer Bedeutung. Israel hat die Stadt seit den 1980er Jahren immer wieder angegriffen, wie auch im vergangenen Krieg mit der Hisbollah im Jahr 2024. Israels Armee hatte Anrainer vor rund einer Woche aufgefordert, ihre Häuser und die Stadt umgehend zu verlassen. Es gibt Vermutungen, dass israelische Bodentruppen die Stadt bald einnehmen könnten.

Am gestrigen Sonntag hatte Israels Armee auf Anweisung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Israel Katz erneut die Vororte von Beirut angegriffen. Der Iran, der wichtigste Unterstützer der Hisbollah im Libanon, griff Israel am selben Abend erneut mit Raketen an.

Israels Armee hat zudem eigenen Angaben zufolge ein weitläufiges Tunnelsystem der Hisbollah unter der mittelalterlichen Burg Beaufort im Süden des Libanon aufgedeckt. Die nur wenige Kilometer von der israelischen Grenze entfernt gelegenen Tunnel hätten der Miliz als Basis für Einsätze gedient, erklärte die Armee am Sonntag. Das Tunnelsystem sei ein "zentraler Knotenpunkt der Terrororganisation Hisbollah in diesem Gebiet" gewesen, hieß es weiter.

Den Armeeangaben zufolge wurde das Tunnelsystem vom Iran finanziert und so konzipiert, dass es Hunderten Kämpfern Schutz bieten kann. In einem etwa einen Kilometer langen Tunnel hätten israelische Soldaten sechs unterirdische Schächte, einen als Waffenlager genutzten Raum, einen Panzerabwehrraketenwerfer, Panzerabwehrraketen, Munition, Kampfausrüstung, medizinische Ausrüstung sowie Wohnräume mit Duschen, Toiletten, einen Operationssaal und Küchen", gefunden teilte das Militär mit.

Veröffentlichtes Videomaterial zeigt einen schmalen Tunnel, der den unterirdischen Gängen im Gazastreifen ähnelt und mit Betten, Toiletten und Haushaltsgegenständen ausgestattet ist. Israels Armee, die im Süden des Libanon eine Bodenoffensive ausführt, hatte die auf einem Hügel gelegene Burg Beaufort kürzlich eingenommen und sich somit wieder einen strategisch wichtigen Stützpunkt nahe der Grenze zu Israel verschafft.

Israel hatte die Burg bereits während seiner Invasion im Libanon 1982 erobert - nach einem langwierigen Kampf mit palästinensischen Kämpfern, die sich in den Tunneln versteckten. Israel nutzte die Burg bis zu seinem Abzug im Jahr 2000 als wichtigen Beobachtungs- und Abhörposten.