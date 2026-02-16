Lehrer warten noch auf versprochene Verbesserungen

Zwar wurden mit Beginn des aktuellen Schuljahrs 80 Prozent der Ministeriumserlässe gestrichen. "Mir hat aber noch keine Schule berichtet, dass dadurch eine Entlastung entstanden wäre - im Gegenteil", so Kimberger im Gespräch mit der APA. Bei einem Teil der Erlässe und Rundschreiben sei man im Nachhinein draufgekommen, dass sie doch gebraucht werden und das Ministerium habe sie nach wochenlangen Diskussionen wieder in Kraft gesetzt. Als Beispiel nannte der Gewerkschafter den Aufsichtserlass mit der genauen Ausgestaltung der Aufsichtspflicht. "Da geht es um Rechtssicherheit! Lehrer sind ja keine Juristen, sondern Pädagogen."

Ebenfalls "mit Vorsicht zu genießen" sei die Ankündigung von zusätzlichem Personal, das die Schulen entlasten soll. "Der Minister ist mit der Zahl von 1.300 Deutschförderkräften rausgegangen und in der Schule hat sich dann jeder irgendwo gefragt: OK, aber wer soll das machen?" Auch die Ankündigung, den Schulen bei der Deutschförderung - wie seit Jahren von ihnen gefordert - wieder mehr Autonomie zu geben und die Verpflichtung zu separaten Deutschförderklassen abzuschaffen, ist für Kimberger unterm Strich keine Verbesserung.

Schulen, die in Zukunft die Deutschförderung wieder nach ihren eigenen Vorstellungen organisieren wollen, müssen dafür dem Ministerium bis Mitte April ein Sprachförderkonzept vorlegen. "In Zeiten, wo Entbürokratisierung die permanente Überschrift ist, halte ich das für total daneben", kritisiert Kimberger. Viele Schulen hätten ihm schon rückgemeldet, dass sie sich diesen Aufwand nicht antun wollen und stattdessen bei den oft ungeliebten separaten Förderklassen und -kursen bleiben werden.

Auch beim Ausbau der Sekretariatskräfte ist Kimbergers Bilanz nach einem Semester durchwachsen. Man merke an den Schulen, dass wegen der Budgetkonsolidierung mit weniger Posten bei den neuen pädagogisch-administrativen Fachkräften gestartet wurde. Von den 190 Stellen im Postenplan sei derzeit auch nur ein Drittel besetzt. In der Schulpsychologie und Schulsozialarbeit seien zwar zusätzliche Posten ausgeschrieben, "ich habe aber noch keinen zusätzlichen Schulpsychologen getroffen".