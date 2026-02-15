ABO

Gedenkmesse zum Jahrestag des Villach-Anschlags

Der Tatort in der Villacher Innenstadt
©APA, GERD EGGENBERGER
Der Terroranschlag von Villach, bei dem ein 14-jähriger Jugendlicher starb und fünf Personen teils lebensgefährlich verletzt wurden, jährt sich am Sonntag zum ersten Mal. Aus diesem Grund findet um 17.00 Uhr eine Gedenkmesse in der Stadtpfarrkirche Villach statt. Der ökumenische Gottesdienst wird "auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern des verstorbenen Jugendlichen, die in Stille trauern möchten", die einzige Gedenkveranstaltung sein, hieß es von der Stadt Villach.

Am 15. Februar 2025 kurz vor 16.00 Uhr hatte ein 23-jähriger Syrer mitten in der Innenstadt gezielt auf Jugendliche und junge Männer eingestochen. Ein 14-Jähriger starb, fünf Personen wurden teils schwer verletzt, drei von ihnen mussten auf der Intensivstation betreut werden. Der mutmaßliche Attentäter wurde kurz nach der Tat festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Er hatte sich zum Islamischen Staat bekannt. Der Prozess gegen ihn wird dem Vernehmen nach wohl im April am Landesgericht Klagenfurt stattfinden.

