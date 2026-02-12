SPÖ-Gremien doch ohne Drama

Teile der Partei hatten seit Monaten versucht, eine Alternative zum Amtsinhaber aufzustellen. Letztlich konzentrierte man sich auf Kern, der dann aber spät absagte, nachdem ihm die delegiertenstarke Wiener Stadtpartei klar gemacht hatte, dass er nicht mit ihrer Unterstützung rechnen kann. Babler selbst wurde schon im Vorjahr nominiert, nun geht es nur noch um die Kandidaten für Vorstand und Präsidium. Nicht mehr antreten wird Niederösterreichs Landeschef Sven Hergovich, der es somit den Landeshauptleuten Michael Ludwig (Wien) und Hans Peter Doskozil (Burgeland) sowie dem steirischen Landesvorsitzenden Max Lercher gleich tut.