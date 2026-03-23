Wenn Maschinen Kriege führen

Statt KI als intelligentes Werkzeug zu betrachten, das der Mensch zu seinem Vorteil benutzt, wäre es realistischer, es als Protagonisten zu sehen, der eigenständig urteilt und entscheidet – nicht nur als einzelne Maschine. KI-Systeme können ohne Auftrag und Kontrolle mit anderen KI-Systeme interagieren. Die Unabhängigkeit solcher KI-Strukturen wirft die beängstigende Frage nach der Beherrschbarkeit dieser Technologie auf. Ein Dilemma, das schon die Entwickler der Atomwaffen beschäftigte.

Einige Regierungen schlugen eine Regulierung der KI nach dem Vorbild des nuklearen Nichtverbreitungs-Abkommens vor, das die Zahl der Kernwaffenstaaten begrenzt. Dieses Kontrollsystem ist auf KI nicht übertragbar. Im Gegensatz zur Nukleartechnologie ist ihre Entwicklung dezentral, wird von privaten Unternehmen und Einzelpersonen vorangetrieben und entzieht sich einer staatlicher Kontrolle.

Theoretisch existiert das Ziel, dass der Mensch in KI-Entscheidungsprozesse eingebunden wird. Doch die Absicht verliert an Bedeutung, wenn selbst bei formaler und struktureller menschlicher Beteiligung die Kontrolle mehr und mehr verloren geht. Mit wachsender Abhängigkeit von KI-Strategien wird der Mensch – trotz bekannter Risiken – zum hilflosen Erfüllungsgehilfen. Der Verzicht auf Zweifel und Überprüfung von KI-Ergebnissen – besonders im militärischen Kontext, wenn Tempo und Effizienz über die Vorsicht gestellt werden – macht den Menschen parallel zur militärischen Befehlsstruktur zum gehorsamen Untertan.