ABO

Klitschko: Wieder Heizung für mehr Wohnblöcke in Kiew

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Klitschko meldet Fortschritte nach tagelangem Heizungsausfall
©AFP, APA, JOSE JORDAN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Nach tagelangem Heizungsausfall kommt die Wiederherstellung der Fernwärme in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko voran. Etwa 50 Wohnblöcke seien noch ohne Heizung, schrieb er am Samstag auf Telegram. Nach einem massiven russischen Luftangriff am 9. Jänner war zunächst für 6.000 Häuser die Fernwärme ausgefallen, also die Hälfte des Wohnungsbestandes.

von

"Die kommunalen Mitarbeiter arbeiten rund um die Uhr", schrieb Klitschko. In Kiew herrscht strenger Winter mit bis zu 16 Grad Frost nachts. Viele Häuser sind ausgekühlt.

Weiterhin schwierig ist die Stromversorgung der Dreimillionenstadt. In vielen Wohnungen gibt es wegen Notfallabschaltungen nur für wenige Stunden Strom. Durch einen weiteren Luftangriff auf das Kiewer Umland in der Nacht auf Samstag sei im Vorort Butscha für 56.000 Haushalte der Strom ausgefallen, teilte der Versorger DTEK mit. In den Vororten Browary und Boryspil gebe es Notabschaltungen. Das Winterwetter erschwere die Reparaturarbeiten.

Ebenso wurden in der Nacht Energieanlagen im südlichen Gebiet Odessa beschossen, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Aus Sicht der Ukraine versucht die russische Armee mit systematischen Angriffen auf die Infrastruktur mitten im Winter, die großen Städte unbewohnbar zu machen.

Klitschko steht unter Druck, denn Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ihm wegen angeblich mangelnder Vorbereitung auf eine Notlage in Kiew heftige Vorwürfe gemacht. Der Ex-Boxweltmeister weist dies zurück. Zwischen Selenskyj und ihm gibt es eine alte politische Fehde.

Russland meldete unterdessen die Einnahme von zwei Ortschaften. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau nahmen russische Truppen Prywillja in der Region Donezk und Pryluki in der Region Saporischschja ein.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Syrische Truppen rücken in Deir Hafer ein
Politik
Syrische Armee meldet Einnahme von Deir Hafer nahe Aleppo
Politik
Irans Sicherheitsbehörden gestatten wieder Nutzung von SMS
Proteste gegen US-Einwanderungsbehörde ICE in Minnesota
Politik
US-Richterin beschränkt Maßnahmen von ICE in Minnesota
Politik
Ukraine kündigt Gespräche mit USA für Samstag an
Laut Menschenrechtlern seit Tagen keine Proteste mehr
Politik
Proteste im Iran weitgehend niedergeschlagen
Wine macht Langzeit-Machthaber Museveni Konkurrenz
Politik
Opposition: Bobi Wine nach Wahl von Armee in Uganda entführt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER