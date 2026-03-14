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Ärzte und Sanitäter bei Israel-Angriff im Libanon getötet

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Israelische Attacken gehen weiter
©AFP, APA, JALAA MAREY
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Im Libanon sind offiziellen Angaben zufolge mindestens zwölf Mitarbeiter des Gesundheitswesens bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter seien beim Angriff im Dorf Burj Kalauiyeh im Süden getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Das Personal sei an einer Einrichtung zur medizinischen Grundversorgung im Einsatz gewesen. Die Rettungsarbeiten dauerten an und die Opferzahl steige möglicherweise noch.

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"Solche Attacken stehen im Widerspruch zum Völkerrecht, das medizinisches Personal schützt", teilte das Ministerium mit. Es handle sich um den zweiten Angriff auf das Gesundheitssystem im Libanon innerhalb weniger Stunden. Zuvor seien auch Sanitäter in einem weiteren Dorf im Süden angegriffen worden. Israels Armee teilte auf Anfrage zunächst mit, den Vorfall zu prüfen.

This picture, taken a position in northern Israel, shows an Israeli Air Force fighter jet flying over the border area with southern Lebanon on March 13, 2026. UN Secretary General Antonio Guterres called on Israel and Hezbollah to "stop the war" at the start of a visit to Beirut, saying it was "no longer the time of armed groups". The UN will launch an urgent humanitarian fundraiser on March 13, to assist the more than 800,000 people registered as displaced in Lebanon. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) /

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