Ärzte und Sanitäter bei Israel-Angriff im Libanon getötet

"Solche Attacken stehen im Widerspruch zum Völkerrecht, das medizinisches Personal schützt", teilte das Ministerium mit. Es handle sich um den zweiten Angriff auf das Gesundheitssystem im Libanon innerhalb weniger Stunden. Zuvor seien auch Sanitäter in einem weiteren Dorf im Süden angegriffen worden. Israels Armee teilte auf Anfrage zunächst mit, den Vorfall zu prüfen.