Explosion vor jüdischer Schule in Amsterdam

"Dies ist ein feiger Akt der Aggression gegen die jüdische Gemeinde", erklärte die Bürgermeisterin. "Die jüdische Bevölkerung in Amsterdam sieht sich zunehmend mit Antisemitismus konfrontiert. Das ist inakzeptabel."

Die Sicherheitsvorkehrungen an Synagogen und jüdischen Einrichtungen in der niederländischen Hauptstadt waren bereits nach einem Brandanschlag in der Nacht auf Freitag auf eine Synagoge im Zentrum von Rotterdam verschärft worden.

Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar und den darauffolgenden iranischen Gegenangriffen nehmen weltweit die Sorgen zu, es könnte Angriffe auf jüdische Gemeinden geben.