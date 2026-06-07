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Klinik: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen

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Kriegsschäden im Gazastreifen
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Bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben am Sonntag fünf Palästinenser getötet worden. 15 weitere Menschen hätten bei einem Angriff auf einen Polizei-Kontrollpunkt im Bereich der Stadt Khan Younis Verletzungen erlitten, teilte das Nasser-Krankenhaus mit. Die Polizeikräfte im Gazastreifen werden von der islamistischen Hamas kontrolliert. Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man prüfe die Berichte über den Angriff.

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Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe im Gazastreifen. Dennoch kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen und bewaffneten Zwischenfällen.

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