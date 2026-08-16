Karner empfängt dänischen Migrationsminister in Wien

Beide Länder sind in diesem Bereich Vorreiter in Europa und haben bereits seit 2023 gemeinsam in den Verhandlungen auf EU-Ebene die Möglichkeit zur Umsetzung dieser Pläne gefordert. Mit dem europäischen Asylpakt und der neuen Rückkehr-Verordnung wurden nun auf EU-Ebene die rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen.

"Österreich und Dänemark sind seit rund vier Jahren enge Partner und damit auch Antreiber für Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas. Nun arbeiten wir gemeinsam - konkret und konsequent - an deren Umsetzung", teilte Innenminister Gerhard Karner der APA im Vorfeld des Arbeitsgesprächs mit.

Am Donnerstag wollte das Innenministerium Berichte über ein geplantes Rückführungszentrum für Migrantinnen und Migranten in Uganda vorerst nicht bestätigen. Bei den Verhandlungen der "Gruppe der Umsetzer" sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte ein Sprecher zur APA. Im September ist ein Treffen der Gruppe in Kopenhagen geplant.