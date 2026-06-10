Jean Ziegler im Alter von 92 Jahren verstorben

Als Präsident der Parlamentariergruppe Schweiz-Dritte Welt war Ziegler ein umtriebiger und umstrittener Volksvertreter, der einen langen Kampf gegen die Banken und die Wirtschaftslobby in der Schweiz und im Ausland führte. Dazu verfasste er zahlreiche Werke, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden, wie "Die Schweiz wäscht weißer" (1990) oder "Der Hass auf den Westen" (2009), wie es weiter hieß. Der Genfer saß insgesamt 27 Jahre für die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SP) im Nationalrat.

Nach seinem Rückzug aus der Schweizer Politik setzte der Genfer seine Karriere und sein langjähriges Engagement zugunsten von Entwicklungsländern international fort. Von 2000 bis 2008 war Ziegler Sonderbeauftragter des UNO-Menschenrechtsrats für das Recht auf Nahrung. In der Folge war er Mitglied des Beratenden Ausschusses des Menschenrechtsrats.