JD Vance besucht Budapest - Orbán hofft auf Wahlkampfhilfe

Vor dem gemeinsamen Wahlkampfauftritt wollen Vance und Orbán bilaterale Gespräche führen und eine Pressekonferenz (13.20 Uhr) geben.

Von Vances Besuch erhofft Orbán sich höhere Chancen für einen Wahlsieg. Umfragen signalisieren seit Monaten, dass Orbán die Wahl am kommenden Sonntag verlieren könnte. Der rechtspopulistische ungarische Regierungschef pflegt seit langem gute Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump.