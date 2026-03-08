ABO

Israels Armee greift weiter im Libanon an

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kriegsschäden nach israeliche Angriffen im Libanon
©APA/APA/AFP (Themenbild)/-
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon auch in der Nacht auf Sonntag fortgesetzt. In den als Dahija bezeichneten südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut werde Infrastruktur der Miliz bombardiert, schrieb die Armee auf Telegram. Kurz zuvor hatte sie nach eigenen Angaben in Reaktion auf einen Raketenbeschuss aus dem Libanon eine Abschussanlage der Schiiten-Miliz attackiert und zerstört.

von

Die vom Iran unterstützte Hisbollah feuert seit dem vergangenen Wochenende erstmals seit dem Beginn einer Waffenruhe im November 2024 wieder regelmäßig Raketen auf israelische Ziele ab. Zur Begründung nannte die Miliz die israelischen Angriffe auf den Iran mit der Tötung von Irans oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei. Seit der jüngsten Eskalation im Libanon sind nach örtlichen Behördenangaben mehr als 200 Menschen im Land getötet worden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Feuerball über Teheran
Politik
Teheran von heftigen Explosionen erschüttert
Zerstörungen im Libanon
Politik
Mehr als 40 Tote bei Kommando-Einsatz Israels im Libanon
Am Flughafen Dubai stieg am Samstag Rauch auf
Politik
Flugverkehr in Golf-Region wegen Iran-Krieg weiter gestört
Wieder sorgten russisiche Raketen für Tod und Zerstörung
Politik
Mehrere Tote bei russischen Angriffen auf Charkiw
Karoline Leavitt - Sprecherin des Weißen Hauses
Politik
Medien: Russland liefert Iran Infos über US-Militär
Rauchwolken in Teheran
Politik
Netanyahu stellt stärkere Angriffe in Aussicht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER