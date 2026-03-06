Saudi-Arabien wehrt Beschuss von Luftwaffen-Basis ab

In diesen Staaten haben die USA Stützpunkte. In Manama, der Hauptstadt Bahrains, wurden zudem Wohngebäude und ein Hotel bei Angriffen aus dem Iran beschädigt, Todesopfer gab es aber laut dem dortigen Innenministerium nicht.

Der Iran hatte seit Kriegsbeginn am Samstag eigenen Angaben zufolge mehr als 500 ballistische Raketen und Marschflugkörper abgefeuert. Laut US-Präsident Donald Trump sind Irans Raketen jedoch inzwischen zu 60 Prozent zerstört. Nach Angaben des zuständigen US-Kommandanten Admiral Brad Cooper feuert das Land mittlerweile auch deutlich weniger Raketen ab. Im Vergleich zum Beginn des Krieges seien die Angriffe mit ballistischen Raketen um 90 Prozent zurückgegangen. Zudem gebe es inzwischen deutlich weniger Drohnenangriffe.