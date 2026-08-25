Israel räumt UNO-Gelände in Ost-Jerusalem

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Netanyahu habe die Räumung angewiesen, hieß es in der Mitteilung Dienstagnachmittag weiter. Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir veröffentlichte ein Foto des Ausbildungszentrums, auf dem eine über dem Gebäude gehisste israelische Flagge zu sehen ist.
Israel will auf dem Gelände laut offiziellen Angaben eine Schule für Knaben einrichten, in der nach israelischem Lehrplan unterrichtet werden soll. In den nächsten Jahren sollen demnach weitere Schulen, eine Moschee sowie Sport- und Gesundheitseinrichtungen für die Bewohner der arabisch geprägten Gegend entstehen. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums sprach von "Renovierungsarbeiten". UNRWA besitze keine Eigentumsrechte, hieß es weiter.
Die Palästinensische Autonomiebehörde, die Teile des Westjordanlands verwaltet, sprach angesichts der Räumung des Geländes von "einem schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht". Laut palästinensischen Medienberichten kam es im Zuge der Räumung des Geländes zu Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften.
Israel wirft dem Hilfswerk vor, dass einige der Mitarbeiter an Terroraktivitäten der islamistischen Hamas beteiligt gewesen seien. Das israelische Parlament hatte in der Folge per Gesetz ein Arbeitsverbot für UNRWA auf israelischem Staatsgebiet verhängt und israelischen Beamten verboten, mit der Organisation zu kooperieren. Im Jänner zerstörten israelische Einsatzkräfte bereits das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem.
Israel hatte den arabisch geprägten Ostteil Jerusalems während des Sechstagekriegs 1967 erobert und später annektiert. Der Status Jerusalems ist eine der zentralen Streitfragen im Nahost-Konflikt. Israel beansprucht Jerusalem als seine "ewige und unteilbare Hauptstadt". Dies ist international jedoch umstritten. Die Palästinenser wollen den Ostteil als Hauptstadt für einen international anerkannten Staat Palästina.
Israeli forces stand guard during a raid on the UNRWA Vocational Training Centre, located between the Kafr Aqab neighbourhood and the Qalandia refugee camp, south of the West Bank city of Ramallah, on August 25, 2026. Israeli police raided a vocational training centre run by the UN agency for Palestinian refugees in annexed east Jerusalem on August 25, in a move a far-right minister said aimed to "remove" the body from the site. The move follows repeated warnings by UNRWA that Israeli authorities were threatening its Qalandia training centre, located between the east Jerusalem neighbourhood of Kafr Aqab and Qalandia refugee camp. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)