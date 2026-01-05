Israel fliegt neue Luftangriffe auf "Terrorziele" im Libanon

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete Angriffe auf die Orte Ain al-Tineh, al-Manara und Annan. Die israelische Armee nannte in zwei separaten Mitteilungen im Onlinedienst X überdies das Dorf Kfar Hatta. Demnach richteten sich die Angriffe in Kfar Hatta und Ain al-Tineh gegen Hisbollah-Stützpunkte und in Annan und al-Manara gegen Hamas-Ziele. NNA zufolge wurde in al-Manara das Haus des 2024 von Israel getöteten Hamas-Funktionärs Scharhabil Sajed angegriffen.

Seit November 2024 gilt zwischen Israel und der vom Iran finanzierten Hisbollah im Libanon eine Waffenruhe. Die mit der Hamas verbündete Miliz hatte nach dem Überfall der islamistischen Palästinenserorganisation auf den Süden Israels 2023 und dem dadurch ausgelösten Gazakrieg im Norden eine zweite Front gegen Israel eröffnet.

Beirut hatte zuletzt zugesagt, die Hisbollah bis zum Ende des vergangenen Jahres zu entwaffnen. Die Miliz lehnt dies jedoch strikt ab. Israel macht die Entwaffnung der Hisbollah zur Bedingung für ein Ende seiner Angriffe auf Ziele im Libanon.

Unterdessen bekräftigte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Haltung seines Landes zur Wiederaufrüstung des Iran. "Wir werden es nicht zulassen, dass der Iran seine ballistische Raketenindustrie wieder aufbaut", sagte Netanyahu im Parlament in Jerusalem. "Und wir werden es ganz sicher nicht zulassen, dass der Iran sein Atomprogramm erneuert." Netanyahu warnte den Iran zudem vor den "sehr schwerwiegenden" Folgen im Falle eines Angriffs auf Israel.

Ähnlich hatte sich zuvor bereits US-Präsident Donald Trump geäußert. Trump sagte Ende Dezember bei einem Besuch seines Verbündeten Netanyahu in Florida, dass die USA jegliche Wiederaufrüstung im Iran unterbinden würden. Im Juni 2025 hatten zunächst Israel und dann dessen Verbündeter USA Atomanlagen im Iran angegriffen.