Israel-Iran-Konflikt eskaliert: Luftschläge, Atomstreit – und die Straße von Hormus als globales Risiko

Ziel des israelischen Angriffs war insbesondere die Urananreicherungsanlage in Natanz, in der laut Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) „schwere Schäden“ entstanden. IAEA-Chef Rafael Grossi erklärte, die Strahlungswerte blieben stabil. Auch der Nuklearkomplex Parchin, der Schwerwasserreaktor Arak sowie zahlreiche Militäreinrichtungen in Teheran wurden attackiert. Insgesamt sollen 18 Stadtviertel in der Hauptstadt betroffen gewesen sein.

Geheimdienstoperationen des Mossad sollen im Vorfeld Drohnen und Präzisionswaffen nahe iranischer Verteidigungsanlagen platziert haben. Diese seien zu Beginn der Angriffe aktiviert worden, was den Weg für die israelischen Luftwaffenangriffe freimachte. Ziel sei es gewesen, das iranische Luftabwehrsystem auszuschalten und zentrale Kommandozentralen zu neutralisieren.