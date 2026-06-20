Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt

Die Schließung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge sei ein "erster Schritt" , hieß es weiter. Im Falle "einer Fortsetzung der Aggression" würden weitere Schritte unternommen, "um den Feind zur Einhaltung seiner Verpflichtungen zu zwingen".

Der Iran und die USA hatten am Mittwoch ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das eine Waffenruhe in der gesamten Region einschließlich des Libanon vorsieht. Ungeachtet der Vereinbarung setzten die israelische Armee und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon ihre Gefechte fort.

Nach Angaben des libanesischen Zivilschutzes wurden bei israelischen Angriffen im Libanon am Samstag mindestens 16 Menschen getötet. Zuvor war noch von zehn Toten die Rede gewesen. Trotz der seit Freitagnachmittag geltenden Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel hätten israelische Kampfflugzeuge und Drohnen mehrere Ziele im Süden des Libanons und im Bekaa-Tal angegriffen, meldet die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Israels Militär hat nach eigenen Angaben auf Geschoße reagiert, die von der vom Iran unterstützten Hisbollah abgefeuert worden seien.