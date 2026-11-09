Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden und hat einen ungewöhnlichen Beruf gelernt
Die Union will die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als erste Frau an die Spitze Deutschlands bringen. Ihr Weg in die Politik führte über eine Werkstatt und den Bau von Hubschraubern.
Ilse Aigner soll die erste Frau an der Spitze der Bundesrepublik Deutschland werden. Die CSU-Politikerin und Präsidentin des Bayerischen Landtags ist die gemeinsame Kandidatin der Union für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Friedrich Merz schlägt sie am 9. November den Führungsgremien der CDU vor. Gewählt wird am 30. Jänner 2027, und die Mehrheit dafür gilt als gesichert, wie news.at berichtete.
Ungewöhnlich ist an der 61-Jährigen nicht nur, dass sie als Frau ins Schloss Bellevue einziehen könnte. Ungewöhnlich ist auch ihr Beruf. Bevor sie Ministerin in Berlin und München wurde, lernte Aigner Radio- und Fernsehtechnikerin, bildete sich zur staatlich geprüften Elektrotechnikerin weiter und arbeitete vier Jahre lang an der Systemelektrik von Hubschraubern beim Hersteller Eurocopter. So steht es im Lebenslauf, den der Bayerische Landtag veröffentlicht. Ein Studium findet sich darin nicht, dafür eine Gesellenprüfung.
Wie Ilse Aigner zur Kandidatin der Union wurde
Ins Spiel gebracht hat sie CSU-Chef Markus Söder, und zwar schon im April. Merz hielt sich in der Debatte über die Steinmeier-Nachfolge lange zurück, legte sich Anfang November aber auf eine Frau fest. Danach sprachen sich mehrere CDU-Landesvorsitzende offen für Aigner aus, ebenso Unionsfraktionschef Thorsten Frei. Die formelle Entscheidung treffen Präsidium und Vorstand der CDU.
Entscheidend ist der Koalitionspartner. Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und einzelne SPD-Ministerpräsidenten haben sich für Aigner ausgesprochen. In der Bundesversammlung, die aus den 630 Abgeordneten des Bundestags und ebenso vielen Wahlleuten der Länder besteht, verfügen Union und SPD gemeinsam über eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen.
Die Stelle wird frei, weil Steinmeier nicht noch einmal antreten darf. Die 17. Bundesversammlung hatte ihn am 13. Februar 2022 für eine zweite Amtszeit bestätigt. Eine Amtszeit dauert fünf Jahre, und eine anschließende Wiederwahl ist laut Artikel 54 des Grundgesetzes nur einmal zulässig. Wählbar ist, wer Deutsche oder Deutscher ist und mindestens 40 Jahre alt.
Mit Aigner würde in mehrfacher Hinsicht eine Premiere gelingen. Alle bisherigen Staatsoberhäupter der Bundesrepublik, von Theodor Heuss bis Steinmeier, waren Männer. Und keiner von ihnen kam aus der CSU.
Herkunft und Ausbildung im Landkreis Rosenheim
Ilse Aigner wurde am 7. Dezember 1964 in Feldkirchen-Westerham geboren, einer Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Rosenheim, der an Tirol grenzt. 1981 machte sie an der Wilhelm-Leibl-Realschule in Bad Aibling die Mittlere Reife. Danach begann sie eine Lehre als Radio- und Fernsehtechnikerin, die sie 1985 mit der Gesellenprüfung abschloss.
Drei Jahre lang arbeitete sie anschließend im elterlichen Elektrohandwerksbetrieb. Von 1988 bis 1990 folgte die Weiterbildung zur staatlich geprüften Elektrotechnikerin, von 1990 bis 1994 entwickelte sie bei Eurocopter die Systemelektrik von Hubschraubern mit. Wer heute über sie spricht, nennt sie meist Landtagspräsidentin oder frühere Ministerin. In ihrem offiziellen Lebenslauf steht als Beruf bis heute: Elektrotechnikerin.
Politisch engagierte sie sich parallel. Laut ihrer eigenen Website war sie ab 1983 in der Jungen Union aktiv, 1985 trat sie der CSU bei. Ab 1990 saß sie im Gemeinderat von Feldkirchen-Westerham und im Kreistag Rosenheim, die klassische Ochsentour einer Kommunalpolitikerin.
Vom Landtag in den Bundestag und ins Kabinett Merkel
1994 zog Aigner erstmals in den Bayerischen Landtag ein, wo sie unter anderem im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport saß. Schon vier Jahre später wechselte sie nach Bonn: Von 1998 bis 2013 gehörte sie dem Deutschen Bundestag an, gewählt im Wahlkreis Starnberg.
Im Bundestag arbeitete sie sich über Sachthemen nach oben. Sie war Sprecherin der Unionsfraktion in der Enquete-Kommission zur Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements, saß im Haushaltsausschuss und war von 2002 bis 2005 stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe. Ab 2005 leitete sie die Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der Unionsfraktion und gehörte dem Fraktionsvorstand an.
Am 31. Oktober 2008 holte Bundeskanzlerin Angela Merkel sie als Nachfolgerin von Horst Seehofer ins Kabinett. Bis 30. September 2013 war Aigner Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und damit für Themen zuständig, die vom Bauernhof bis zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher reichten. In diese Zeit fiel auch ihr Aufstieg in der Partei: Seit 2007 gehört sie dem CSU-Präsidium an, seit 2011 führt sie den CSU-Bezirksverband Oberbayern.
Was die Wahl für Aigner und für Deutschland bedeutet
Das Amt des Bundespräsidenten ist überparteilich angelegt. Wer es übernimmt, lässt die Parteiarbeit üblicherweise ruhen. Für Aigner hieße das, nach mehr als vier Jahrzehnten in der CSU, davon 15 Jahre an der Spitze des Bezirksverbands Oberbayern, aus der aktiven Parteipolitik auszuscheiden.
Ihr Werdegang verbindet, was in der deutschen Spitzenpolitik selten zusammenkommt: eine Ausbildung im Handwerk, Jahre in der Industrie und Erfahrung auf jeder politischen Ebene, vom Gemeinderat über Landtag und Bundestag bis in die Bundes- und die Landesregierung. Als Landtagspräsidentin muss sie zudem seit Jahren über die Parteigrenzen hinweg auftreten, eine Rolle, die dem Amt des Staatsoberhaupts nahekommt.
Am 7. Dezember wird Aigner 62 Jahre alt. Knapp acht Wochen später, am 30. Jänner 2027, entscheidet die Bundesversammlung, ob sie als erste Frau in das höchste Amt der Bundesrepublik einzieht.
Steckbrief
Name: Ilse Aigner
Geboren: 7. Dezember 1964 in Feldkirchen-Westerham (Landkreis Rosenheim, Bayern)
Beruf: Radio- und Fernsehtechnikerin (Gesellenprüfung 1985), staatlich geprüfte Elektrotechnikerin (1990)
Partei: CSU (seit 1985), Mitglied des Präsidiums seit 2007, Bezirksvorsitzende Oberbayern seit 2011
Amt: Präsidentin des Bayerischen Landtags seit 2018
Politische Stationen: Bayerischer Landtag 1994 bis 1998 und seit 2013, Bundestag 1998 bis 2013, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2008 bis 2013, Bayerische Wirtschaftsministerin 2013 bis 2018, Bauministerin 2018, stellvertretende Ministerpräsidentin 2013 bis 2018
Kandidatur: Kandidatin der Union für die Wahl zur Bundespräsidentin am 30. Jänner 2027
Quellen
Bayerischer Landtag: Lebenslauf Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags (2026)
Ilse Aigner MdL: Lebenslauf (2026)
Bundespräsidialamt: Wahl des Bundespräsidenten (2026)
Bundespräsidialamt: Biographie Frank-Walter Steinmeier (2026)
Quelle: APA