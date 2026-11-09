Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden und hat einen ungewöhnlichen Beruf gelernt

Ins Spiel gebracht hat sie CSU-Chef Markus Söder, und zwar schon im April. Merz hielt sich in der Debatte über die Steinmeier-Nachfolge lange zurück, legte sich Anfang November aber auf eine Frau fest. Danach sprachen sich mehrere CDU-Landesvorsitzende offen für Aigner aus, ebenso Unionsfraktionschef Thorsten Frei. Die formelle Entscheidung treffen Präsidium und Vorstand der CDU.

Entscheidend ist der Koalitionspartner. Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und einzelne SPD-Ministerpräsidenten haben sich für Aigner ausgesprochen. In der Bundesversammlung, die aus den 630 Abgeordneten des Bundestags und ebenso vielen Wahlleuten der Länder besteht, verfügen Union und SPD gemeinsam über eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen.

Die Stelle wird frei, weil Steinmeier nicht noch einmal antreten darf. Die 17. Bundesversammlung hatte ihn am 13. Februar 2022 für eine zweite Amtszeit bestätigt. Eine Amtszeit dauert fünf Jahre, und eine anschließende Wiederwahl ist laut Artikel 54 des Grundgesetzes nur einmal zulässig. Wählbar ist, wer Deutsche oder Deutscher ist und mindestens 40 Jahre alt.

Mit Aigner würde in mehrfacher Hinsicht eine Premiere gelingen. Alle bisherigen Staatsoberhäupter der Bundesrepublik, von Theodor Heuss bis Steinmeier, waren Männer. Und keiner von ihnen kam aus der CSU.