Friedrich Merz vor dem Treffen mit der CDU-Basis: Darum steht der Kanzler unter Druck

Der wichtigste Grund sind drei Landtagswahlen im September. In Sachsen-Anhalt wurde die AfD am 6. September stärkste Kraft. Zwei Wochen später, am 20. September, folgte der doppelte Rückschlag: In Berlin stürzte die CDU laut amtlichem Endergebnis um 9,5 Prozentpunkte auf 18,8 Prozent ab, stärkste Partei wurde die Linke mit 25,7 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern kam die CDU nach dem endgültigen Ergebnis der Landeswahlleitung nur noch auf 4,9 Prozent und flog damit erstmals aus einem Landtag. Dort lag die AfD mit 38,2 Prozent vor der SPD mit 35,5 Prozent.

Hinzu kommen schwache Umfragewerte. Im DeutschlandTrend von Infratest dimap vom Oktober zeigten sich nur 10 Prozent der Befragten mit der Arbeit des Kanzlers zufrieden, ebenso viele mit der Koalition aus Union und SPD. Das Institut spricht von historischen Tiefständen. In der Sonntagsfrage kam die Union auf 20 Prozent, die AfD als stärkste Partei auf 27 Prozent.

Dazu kommt Streit in der Koalition. Die CDU-Spitze will eine Senkung der Strompreise für alle, hat sie bei der SPD aber bisher nicht durchgesetzt. Am 9. November entscheiden die CDU-Gremien zudem über die Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten, die CSU wirbt für Ilse Aigner. Einzelne CDU-Politiker schlagen vor, Kanzleramt und Parteivorsitz nach dem Vorbild der Ära Merkel zu trennen. Der Wiener Politikberater Karl Jurka rechnete im September sogar mit einem baldigen Kanzlerwechsel.